Il cambio di regime dei media sulla Meloni: ecco cosa è cambiato (Di martedì 26 luglio 2022) Perché, fino all’inizio di questa campagna elettorale, Giorgia Meloni era una scelta socialmente tollerata, mentre ora è socialmente squalificante? Perché prima non era un pericolo per la democrazia, mentre ora è allarme fascismo? Leggi su ilgiornale (Di martedì 26 luglio 2022) Perché, fino all’inizio di questa campagna elettorale, Giorgiaera una scelta socialmente tollerata, mentre ora è socialmente squalificante? Perché prima non era un pericolo per la democrazia, mentre ora è allarme fascismo?

