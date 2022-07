I Vigili del fuoco in stato di agitazione: “C’è l’esigenza di incrementare i lavoratori in organico. Mancano almeno 5mila persone” (Di martedì 26 luglio 2022) I Vigili del fuoco chiedono di rinforzare l’organico. Un’esigenza che viene definita “ormai improcrastinabile” dai sindacati di categoria, nel giorno in cui viene proclamato lo stato di agitazione. I rappresentanti nazionali di Fp Cgil Vvf, Fns Cisl e Confsal Vvf hanno spiegato di aver “più volte manifestato l’esigenza” di intervenire senza più indugi per “incrementare il numero degli organici del Corpo dei Vigili” che “sono in carenza sia nel settore operativo sia in quello del ruolo tecnico professionale”. La decisione di proclamare lo stato di agitazione è stata comunicata attraverso una nota alla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese e ai vertici del Dipartimento. Secondo i dirigenti dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Idelchiedono di rinforzare l’. Un’esigenza che viene definita “ormai improcrastinabile” dai sindacati di categoria, nel giorno in cui viene proclamato lodi. I rappresentanti nazionali di Fp Cgil Vvf, Fns Cisl e Confsal Vvf hanno spiegato di aver “più volte manife” di intervenire senza più indugi per “il numero degli organici del Corpo dei” che “sono in carenza sia nel settore operativo sia in quello del ruolo tecnico professionale”. La decisione di proclamare lodiè stata comunicata attraverso una nota alla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese e ai vertici del Dipartimento. Secondo i dirigenti dei ...

