I temporali al Nord smorzano l' afa ma non cancellano la siccità

AGI - Primi temporali al centro-Nord, dove è scattata l'allerta gialla in nove regioni per l'arrivo di aria più fresca in quota che scontrandosi con quella rovente preesistente genera abbondanti precipitazioni con grandinate e forti colpi di vento. In provincia di Pordenone e in Alto Adige ci sono stati danni a tetti di abitazioni e capannoni con decine di alberi caduti. Una frana ha bloccato la strada statale della Val Venosta. Le piogge offrono un sollievo dalla calura ma non risolvono l'emergenza siccità che al Nord resta gravissima. La Regione Piemonte ha lanciato l'idea di un "piano Marshall", con investimenti vicini ai 500 milioni di euro, per smettere di sprecare acqua e contrastare una dispersione idrica al 33%, molto alta anche se inferiore alla media nazionale.

