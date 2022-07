Gran Bretagna, com’è andato il primo faccia a faccia tra Sunak e Truss: tra tasse e inflazione, la lotta per succedere a Boris Johnson (Di martedì 26 luglio 2022) Pochi applausi, molte interruzioni, qualche battuta sulle scarpe costose di lui versus gli orecchini economici di lei, nessun urlo – che in fondo sono inglesi – e alla fine un quasi pareggio tra Rishi Sunak e Liz Truss al termine dell’attesissimo “Our next prime minister”: il primo faccia a faccia in prima serata sulla BBC tra i due contendenti al 10 di Downing Street. L’incandescente terreno di battaglia scelto per questo scontro politico cruciale per l’intera nazione è Stoke on Trent, la storica roccaforte laburista nelle Midlands caduta clamorosamente nelle mani di Boris Johnson alle elezioni del 2019. Come a ricordare ai contendenti che dopo aver defenestrato Johnson toccherà a uno di loro due, il nuovo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Pochi applausi, molte interruzioni, qualche battuta sulle scarpe costose di lui versus gli orecchini economici di lei, nessun urlo – che in fondo sono inglesi – e alla fine un quasi pareggio tra Rishie Lizal termine dell’attesissimo “Our next prime minister”: ilin prima serata sulla BBC tra i due contendenti al 10 di Downing Street. L’incandescente terreno di battaglia scelto per questo scontro politico cruciale per l’intera nazione è Stoke on Trent, la storica roccaforte laburista nelle Midlands caduta clamorosamente nelle mani dialle elezioni del 2019. Come a ricordare ai contendenti che dopo aver defenestratotoccherà a uno di loro due, il nuovo ...

