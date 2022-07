Governo: Conte a Letta, 'M5S non è irresponsabile, da noi agenda chiara a Draghi' (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Letta ha parlato del 20 luglio come il giorno dell'irresponsabilità, non credo che questa accusa riguardi il M5S. Quel giorno al Senato il M5S si è presentato forte di un documento politico chiaro e costruttivo", che metteva in risalto "l'emergenza attuale e le sofferenze di famiglie e imprese che stanno aumentando, dando indicazioni su quella che per noi era un agenda da discutere. Non abbiamo scritto di premure o bandierine del M5S". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, in una diretta su Facebook. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "ha parlato del 20 luglio come il giorno dell'irresponsabilità, non credo che questa accusa riguardi il M5S. Quel giorno al Senato il M5S si è presentato forte di un documento politico chiaro e costruttivo", che metteva in risalto "l'emergenza attuale e le sofferenze di famiglie e imprese che stanno aumentando, dando indicazioni su quella che per noi era unda discutere. Non abbiamo scritto di premure o bandierine del M5S". Così il leader del M5S Giuseppe, in una diretta su Facebook.

