Gioco erotico in hotel | la donna ferita racconta | “Mi ha presa con la violenza e sono svenuta”

Valentina Marotta per https://corrierefiorentino.corriere.it/ ricky bibey 'Non l'avevo mai visto così, non era in sé ma non c'è stato nessun. Ricky mi ha preso con la forza'. Sono le parole della compagna di Ricky ...La donna, una immobiliarista inglese, avrebbe subito una violenza sessuale raccapricciante: nulla di più distante dall'ipotesi delfinito male di cui si era inizialmente valutata l'...La donna, 45 anni, e' stata ascoltata dalla pm Ester Nocera, che coordina l'inchiesta per omicidio colposo, senza indagati, dopo che nei giorni scorsi era stata sottoposta a due interventi chirurgici ...È stata sentita oggi dagli inquirenti la compagna di Ricky Bibey, il rugbista inglese trovato morto il 16 luglio scorso in una stanza d’albergo a Firenze ...