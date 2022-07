Forse hai visto il meme 'Little Miss', ma da dove arriva? (Di martedì 26 luglio 2022) In caso fossi Little Miss Non Seguo i Social L'anno scorso a quest'altezza i meme di Vin Diesel ci ricordavano costantemente quanto fosse importante la famiglia per lui. Ora, nel 2022, la tendenza che sta conquistando i feed di Instagram e TikTok è Little Miss e Mr. Men? Sì, proprio così, la nuova improbabile fonte di catarsi emotiva in … Leggi su it.mashable (Di martedì 26 luglio 2022) In caso fossiNon Seguo i Social L'anno scorso a quest'altezza idi Vin Diesel ci ricordavano costantemente quanto fosse importante la famiglia per lui. Ora, nel 2022, la tendenza che sta conquistando i feed di Instagram e TikTok èe Mr. Men? Sì, proprio così, la nuova improbabile fonte di catarsi emotiva in …

angelicabaesse_ : RT @NataStanca91: Forse se usciamo da questa mentalità da medioevo per cui se non gliela dai sei seria e se gliela dai sei troia riusciamo… - rsodano56 : @RosyilCapo Cosa lei hai mai fatto? O forse era solo perché aveva più fiducia in te che nelle altre! - anna_boggero : RT @kuliscioff: @Sofiajeanne Il fatto é che sono le cose che Letta dice (e forse pensa) davvero. Temo creda anche che siano concetti effica… - maurizioscoffo1 : @tancredipalmeri @BoniekZibi Forse Falcao di Roma nn lo hai visto mai giocare la classifica e errata. E poi tra i p… - 1812terrylosa : RT @1974_luna: Pensavo che forse l’amore non è quando hai paura di perdere l’altro, ma la certezza di ritrovarlo. -