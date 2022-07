Fiere | RomaSposa | torna e oltre ai confetti lancia piattaforma SposaLive

Leggi su iltempo

(Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. (Labitalia) - La check-list più complicata, discussa e desiderata? Quella delle nozze. Tra location, soluzioni di intrattenimento, addobbi, bomboniere, abiti, acconciatura, make-up, foto e viaggi di nozze sono tantissime le decisioni da prendere dopo aver promesso di giurarsi il fatidico sì. Per le coppie di futuri sposi e per tutti gli amanti degli eventiin autunno l'appuntamento con, il Salone internazionale della sposa che, dal 6 al 9 ottobre, porta al Palazzo dei Congressi dell'Eur le proposte delle300 aziende espositrici presenti in fiera. La manifestazione, da30 anni una delle più attese del calendario fieristico, è l'occasione per ricevere consigli che soddisfano le richieste più diverse, dal galateo al look di futuri sposi e invitati, un viaggio a 360° nel mondo del ...