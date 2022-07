Diana | bimba morta in casa | autopsia rivela le cause

Gazzettino : Alessia Pifferi, Diana morta di stenti ma «nessuna causa evidente» del decesso della bimba: i risultati dell'autops… - ilmessaggeroit : Alessia Pifferi, Diana morta di stenti ma «nessuna causa evidente» del decesso della bimba: i risultati dell'autops… - qn_giorno : #Milano, Diana abbandonata in casa dalla mamma, l'autopsia: morta di fame e sete - AnnaVagli : RT @fanpage: 'Diana Pifferi è nuovamente vittima dell’ignoranza e dell’egoismo delle persone. Sul web circola una foto del suo presunto vol… - Parpiglia : RT @fanpage: 'Diana Pifferi è nuovamente vittima dell’ignoranza e dell’egoismo delle persone. Sul web circola una foto del suo presunto vol… -

Dai primi esiti dell'autopsia sul corpo della piccola, ladi un anno e mezzo lasciata dalla madre Alessia Pifferi per 6 giorni in casa a Milano da sola, non è emersa alcuna causa evidente della morte e, dunque, i medici, a quanto si è saputo, ...... come si può anche solo per un attimo ipotizzare che una persona, e non parlo neanche di una madre ma di una persona qualsiasi, possa volontariamente e coscientemente far morire unadi 18 mesi ...(Adnkronos) – E’ terminata l’autopsia sulla piccola Diana, la bimba di 16 mesi lasciata morire di stenti nella casa di via Parea, nella periferia Est di Milano, dove la madre Alessia Pifferi l’ha lasc ...Per la morte della piccola Diana, la bimba di un anno e mezzo lasciata dalla madre Alessia Pifferi per 6 giorni in casa da sola, non è emersa alcuna causa evidente, dunque, ...