“Decisione costretta”. Alessia Pifferi, la notizia dal carcere nel giorno dell’autopsia su Diana (Di martedì 26 luglio 2022) Alessia Pifferi, la mamma accusata di aver abbandonato la figlia di 18 mesi in casa e di averne provocato la morte è sorvegliata a vista in carcere. Dal momento del ritrovamento, nei giorni scorsi, sono emersi nuovi terribili dettagli tra cui il fatto che la donna avrebbe sedato la piccola Diana. Durante i sopralluoghi nell’abitazione gli investigatori hanno sequestrato una boccetta mezza vuota di En, un potente tranquillante, trovata nell’abitazione e il sospetto è che la madre potrebbe averlo fatto assumere alla bambina sia quando l’ha abbandonata la settimana scorsa che in altre occasioni. A giorni dalla tragedia fuori dalla casa ci sono palloncini, lumini e pupazzi portati dagli abitanti di Ponte Lambro, dove la bambina abitava insieme alla mamma ed è morta di stenti, chiusa in casa, con le finestre sigillate in ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 26 luglio 2022), la mamma accusata di aver abbandonato la figlia di 18 mesi in casa e di averne provocato la morte è sorvegliata a vista in. Dal momento del ritrovamento, nei giorni scorsi, sono emersi nuovi terribili dettagli tra cui il fatto che la donna avrebbe sedato la piccola. Durante i sopralluoghi nell’abitazione gli investigatori hanno sequestrato una boccetta mezza vuota di En, un potente tranquillante, trovata nell’abitazione e il sospetto è che la madre potrebbe averlo fatto assumere alla bambina sia quando l’ha abbandonata la settimana scorsa che in altre occasioni. A giorni dalla tragedia fuori dalla casa ci sono palloncini, lumini e pupazzi portati dagli abitanti di Ponte Lambro, dove la bambina abitava insieme alla mamma ed è morta di stenti, chiusa in casa, con le finestre sigillate in ...

FTuidder : @JeanValentee @JLennon77 @fleinaudi @GiorgiaMeloni Assolutamente no ma neppure quella dell'Italia ultima ruota del… - acquachescorre_ : Poi sono stata costretta a fare la rinuncia agli studi perché non ero in grado di portare a termine la tesi, non al… -