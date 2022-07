Croazia | inaugurato il ponte Peljesac | come unisce sud e resto del paese

ANSANuovaEuropa : Croazia: ambizioso ponte Peljesac sarà inaugurato 26 luglio - edoardoir : RT @ANSANuovaEuropa: Croazia: ambizioso ponte Peljesac sarà inaugurato 26 luglio - ANSANuovaEuropa : Croazia: ambizioso ponte Peljesac sarà inaugurato 26 luglio -

In qualche modo, ha fatto da apripista eun nuovo corso, più in generale, per gli ... Fognini, alla fine è successo per davvero Il tennista di Sanremo che esordirà oggi ad Umago , in, ...Saràdomani il nuovo ponte di Sabbioncello, in. L'infrastruttura stradale collegherà la penisola di Sabbioncello e Ragusa al resto del Paese balcanico. Lo riporta l'emittente 'N1' che ...(FERPRESS) – Roma, 26 LUG – Oggi viene inaugurato uno dei più grandi progetti finanziati dalla politica di coesione nell’UE e in Croazia con un contributo dell’UE di 357 milioni di euro, il “ponte di ...L'opera è una delle più ambiziose della regione balcanica, questo pomeriggio via al transito; a costruirlo la China Bridge and Road Corporation, anche con fondi europei ...