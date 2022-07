Classifica Tour de France femminile 2022, 3a tappa: Marianne Vos mantiene la Maglia Gialla con 16? su Silvia Persico (Di martedì 26 luglio 2022) Ancora grandi emozioni al Tour de France femminile 2022. Oggi era in programma la frazione da Reims a Èpernay di 133.6 chilometri e lo spettacolo, fino all’ultimo metro, non è certo mancato. La vittoria è andata a Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ – SUEZ – Futuroscope) che precede di 2 secondi Marianne Vos (Team Jumbo-Visma), Ashleigh Moolman (Team SD Worx) le azzurre Silvia Persico (Valcar – Travel & Service) e Elisa Longo Borghini (Trek – Segafredo) e la polacca Katarzyna Niewidoma (Canyon//SRAM Racing). L’olandese Marianne Vos mantiene la vetta della Classifica generale con 16 secondi di margine su Silvia Persico e Katarzyna Niewidoma, mentre Elisa Longo Borghini è quarta a ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) Ancora grandi emozioni alde. Oggi era in programma la frazione da Reims a Èpernay di 133.6 chilometri e lo spettacolo, fino all’ultimo metro, non è certo mancato. La vittoria è andata a Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ – SUEZ – Futuroscope) che precede di 2 secondiVos (Team Jumbo-Visma), Ashleigh Moolman (Team SD Worx) le azzurre(Valcar – Travel & Service) e Elisa Longo Borghini (Trek – Segafredo) e la polacca Katarzyna Niewidoma (Canyon//SRAM Racing). L’olandeseVosla vetta dellagenerale con 16 secondi di margine sue Katarzyna Niewidoma, mentre Elisa Longo Borghini è quarta a ...

