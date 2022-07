Chiara Ferragni rivela ai fan perché per i figli ha scelto i nomi Leone e Vittoria

(Di martedì 26 luglio 2022): l’influencer più famosa d’Italia e sempre al centro dei gossip ha deciso di condividere con i fan, ancora una volta, una curiosità molto carina e di significato. Non è sempre scontato che le star del web rispondano ai commenti dei loro followers, ma allae anche al marito Fedez ogni tanto capita di farlo per umiltà ed affetto. La ragazza hatoper iha. Ecco cos’ha spiegato a riguardo.è uno dei personaggi più seguiti ed ammirati sul web degli ultimi anni. Oltre ad essere l’influencer più di spicco sui più famosi social network Italia, il prossimo anno affiancherà Amadeus nella conduzione ...

LadyCarotene_ : Cosa Cosa Hanno notato ho notato Tutti… - louisgvitar : chiara ferragni vero - infoitcultura : Chiara Ferragni e la maternità, il messaggio contro la perfezione: «Diventare mamma ti stravolge. Anche i geni - infoitcultura : Chiara Ferragni spiega perché ha chiamato Leone e Vittoria così! - infoitcultura : Chiara Ferragni, perché il figlio si chiama Leone?/ 'Quando ho conosciuto Fedez -

In un mondo popolato da personaggi comee Greta Thunberg che si schierano sempre dalla parte giusta e che ogni giorno dimostrano di essere belle persone, Mary si rassegna all'idea di ...Da afino alla - spiacevolmente - criticatissima , il décolleté è l'indiscutibile protagonista dell'estate 2022 . Un inno al movimento #freethenipples e al corpo delle donne, sebbene ...Amatissimi dai fan dei Ferragnez, che di loro potrebbero raccontare innumerevoli episodi di vita e infiniti aneddoti, Leone e Vittoria Lucia Ferragni sono delle star di Instagram dal momento in cui so ...Chiara Ferragni si schiera dalla parte della sicurezza e non accetta che Milano sia diventata una città così caotica e piena di rischi.