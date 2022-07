Calenda “Se Draghi non è disponibile mi candido premier” (Di martedì 26 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Noi pensiamo a un governo Draghi bis con una forte componente riformista e ci candidiamo a far questo, ma un Paese non si può fermare solo ad una persona. Se domani Draghi dicesse che non è disponibile allora mi candiderei io”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda a Skytg24.“Spiegheremo – aggiunge – come intendo governare questo paese”.-foto agenziafotogramma.it- (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Noi pensiamo a un governobis con una forte componente riformista e ci candidiamo a far questo, ma un Paese non si può fermare solo ad una persona. Se domanidicesse che non èallora mi candiderei io”. Lo ha detto il leader di Azione Carloa Skytg24.“Spiegheremo – aggiunge – come intendo governare questo paese”.-foto agenziafotogramma.it- (ITALPRESS).

