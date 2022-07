Calenda autocandidato premier? Una provocazione. La lezione di Galli al Pd (Di martedì 26 luglio 2022) La partita è tra élite collaudate e vasta platea di piccoli borghesi, portatori di disagi e malumori. Secondo il prof. Carlo Galli, storico delle Dottrine politiche all’Università di Bologna, già deputato dem nella scorsa legislatura, il Pd è atteso da un doppio bivio: intanto accettare alleanze in chiave elettorale che devono sbarrare la strada agli avversari e, in un secondo momento, contarsi e provare a trovare una quadra a urne chiuse. “La destra? Intercetta i voti dei delusi, di chi ha un problema che il centrosinistra non ha saputo risolvere. Calenda autocandidato premier? Una provocazione”. Ci sono alleanze che siamo costretti a fare, dice Letta in Direzione. Lo dice a Calenda con riferimento al M5S? Sì. Penso che intanto lo dica ai suoi, che non sono entusiasti di tornare ad ... Leggi su formiche (Di martedì 26 luglio 2022) La partita è tra élite collaudate e vasta platea di piccoli borghesi, portatori di disagi e malumori. Secondo il prof. Carlo, storico delle Dottrine politiche all’Università di Bologna, già deputato dem nella scorsa legislatura, il Pd è atteso da un doppio bivio: intanto accettare alleanze in chiave elettorale che devono sbarrare la strada agli avversari e, in un secondo momento, contarsi e provare a trovare una quadra a urne chiuse. “La destra? Intercetta i voti dei delusi, di chi ha un problema che il centrosinistra non ha saputo risolvere.? Una”. Ci sono alleanze che siamo costretti a fare, dice Letta in Direzione. Lo dice acon riferimento al M5S? Sì. Penso che intanto lo dica ai suoi, che non sono entusiasti di tornare ad ...

