Bologna | tutto fatto per la cessione di Theate | cifra monstre!

Il Bologna di Sinisa MIhajlovic comincia a porre le basi per la stagione 2022-2023, con tanta voglia di fare bene e di migliorare la stagione precedente. Per farlo è necessario sul materiale già presente e magari aggiungere qualche valore che possa incrementare la qualità e la quantità che il gioco del tecnico serbo richiede. Si parla di mercato dunque, di intrecci, di entrate ed uscite. A proposito di intrecci, il Napoli quest'oggi ha reso ufficiale l'acquisto di Kim, il centrale coreano che nelle intenzioni avrebbe il compito, abbastanza arduo, di sostituire Kalidou Koulibaly, approdato al Chelsea. Altra squadra interessata ad aggiudicarsi le prestazioni dell'ex Fenerbahce era il Rennes, che adesso vira su un profilo del Bologna, quello di Theate.

