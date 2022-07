Benevento 5, Pasquale Maglione è il nuovo preparatore atletico (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl GG Team Wear Benevento 5 comunica che è stato affidato a Pasquale Maglione il ruolo di preparatore atletico. Il club augura a Pasquale buon lavoro, anch’egli reduce da un biennio in Serie A con il CMB. LA SCHEDA – Nato a Benevento nel 1980, Maglione inizia il suo percorso nel futsal al Napoli calcio a 5 dove conobbe il tecnico Nitti, condividendo negli anni successi, seppur non in campo, esperienze con A&S e Latina insieme all’allenatore partenopeo. Maglione ha lavorato anche con Partenope, Fuorigrotta e, come detto prima, CMB. ORGOGLIO – “Prima di tutto colgo l’occasione per ringraziare e salutare tutto il CMB, il presidente Auletta e il direttore Pascale per la grande esperienza e per non avermi ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl GG Team Wear5 comunica che è stato affidato ail ruolo di. Il club augura abuon lavoro, anch’egli reduce da un biennio in Serie A con il CMB. LA SCHEDA – Nato anel 1980,inizia il suo percorso nel futsal al Napoli calcio a 5 dove conobbe il tecnico Nitti, condividendo negli anni successi, seppur non in campo, esperienze con A&S e Latina insieme all’allenatore partenopeo.ha lavorato anche con Partenope, Fuorigrotta e, come detto prima, CMB. ORGOGLIO – “Prima di tutto colgo l’occasione per ringraziare e salutare tutto il CMB, il presidente Auletta e il direttore Pascale per la grande esperienza e per non avermi ...

pietroscogna : Prima esperienza in #SerieC per Sebastiano Siviglia, sulla panchina del @OfficialPotenza ?? In foto anche il diret… - MercatoSerie : BENEVENTO: Pasquale Foggia, porta a Benevento, Nermin Karic, centrocampista svedese classe '99 proveniente dalla Vi… -