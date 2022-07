Atalanta | test antidoping a sorpresa | Palomino positivo al Clostebol

(Di martedì 26 luglio 2022) Il caso Il giocatore argentino è stato sospeso in via cautelativa. Il comunicato della società nerazzurra.

Il doping torna a fare irruzione in Serie A. José Luis Palomino, difensore dell', è infatti risultato positivo in unantidoping a sorpresa effettuato all'inizio del ritiro (tra il 4 e il 6 luglio) da Nado Italia a Zingonia. Il giocatore è stato immediatamente sospeso ...Un positivo in Serie A prima ancora che cominci il campionato: il difensore argentino dell'José Luis Palomino, 32 anni, ha infatti fallito un controllo a sorpresa di Nado Italia. Il Tribunale nazionale antidoping lo ha sospeso su istanza della Procura di Nado Italia. La sostanza ...E' clamorosa la notizia che arriva direttamente dal ritiro estivo dell'Atalanta, il difensore argentino Palomino è positivo al doping!Doping, Palomino sospeso. Il Tribunale nazionale antidoping ha spiegato che 'in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura nazionale antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l'atl ...