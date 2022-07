Argentario | indagato anche il conducente della barca a vela investita dallo yacht I pm | “Pilota automatico? Allo stato non ci sono elementi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 luglio 2022) C’è un secondoper lo scontro tra loe la, avvenuto vicino all’sabato 23 luglio. Si tratta deldel natante investito e, come quello dello, a suo carico si ipotizzano i reati di omicidio colposo aggravato e danneggiamento con pericolo colposo di naufragio. A renderlo noto, parlando di “atto dovuto” per permettere gli accertamenti, è stata la procura di Grosseto. Gli inquirenti spiegano che per quanto riguarda la dinamica dell’incidente, nel quale è morto un uomo e risulta dispersa una donna, entrambi occupanti, “diverse le ipotesi al vaglio” e “non è possibile” per ora “una prima ricostruzione attendibile dei fatti”. I pm ...