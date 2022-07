Amici, Anna Pettinelli parla di Maria De Filippi e svela qual è la cosa che “le rode” (Di martedì 26 luglio 2022) Lorella Cuccarini, attualmente impegnata nel ruolo di coach di canto per Amici di Maria de Filippi, ha voluto intervistare la sua ormai ex collega, la radiofonica Anna Pettinelli. Al format Un caffè con condotto da Lorella, la voce di RDS si è aperta a 360 gradi, ripercorrendo la strada fatta prima a Temptation Island, dicendosi fiera d essere stata sé stessa: Temptation Island è arrivata quando ho detto che non avrei mai fatto un reality. Poi per caso mi è stato proposto. L’ho preso come una scommessa, avevo chiesto delle garanzie, ovvero sentire mia figlia. Io non sto tre settimane senza sentire mia figlia. Non può succedere. Avevo chiesto disperatamente di avere un contatto con lei minimo, ma tutti i giorni. E questo mi è stato riconosciuto. Altrimenti non lo avrei fatto mai. Trovo che non sia ... Leggi su isaechia (Di martedì 26 luglio 2022) Lorella Cuccarini, attualmente impegnata nel ruolo di coach di canto perdide, ha voluto intervistare la sua ormai ex collega, la radiofonica. Al format Un caffè con condotto da Lorella, la voce di RDS si è aperta a 360 gradi, ripercorrendo la strada fatta prima a Temptation Island, dicendosi fiera d essere stata sé stessa: Temptation Island è arrivata quando ho detto che non avrei mai fatto un reality. Poi per caso mi è stato proposto. L’ho preso come una scommessa, avevo chiesto delle garanzie, ovvero sentire mia figlia. Io non sto tre settimane senza sentire mia figlia. Non può succedere. Avevo chiesto disperatamente di avere un contatto con lei minimo, ma tutti i giorni. E questo mi è stato riconosciuto. Altrimenti non lo avrei fatto mai. Trovo che non sia ...

oss_romano : #26luglio I #nonni rappresentano una risorsa per figli, nipoti e amici. Roberto Cutaia in occasione della memoria l… - trash_italiano : ?? Anna Pettinelli lascia Amici di Maria De Filippi: al suo posto Arisa. [TvBlog] - IsaeChia : #Amici, Anna Pettinelli parla di Maria De Filippi e svela qual è la cosa che “le rode” La speaker ha confessato an… - Sarasunn_ : Amici perderà tantissimo senza Anna Pettinelli - Shehrijan5 : Marito e moglie. Se cercate in biografia di loro nonni saprete chi sono EBREI amici con NAZISTI. -