Altri sbarchi a Lampedusa: iniziati i trasferimenti dei migranti dall’hotpost. Salvini annuncia una visita sull’isola (Di martedì 26 luglio 2022) Gli sbarchi a Lampedusa proseguono senza soluzione di continuità: dopo i 15 registrati nella giornata di lunedì, per un totale di 631 persone portate in salvo, anche nella notte ci sono Altri cinque approdi. In tutto circa 180 migranti. Nel frattempo all’hotspot di contrada Imbriacola sono state superate le 2mila presenze: oggi cominciano i trasferimenti dalla struttura, che non potrebbe contenere più di 350 persone. In 600 sono già partiti lunedì sera con la nave “Diciotti“. Le operazioni di svuotamento dell’hotspot proseguiranno anche mercoledì con l’impiego di traghetti di linea e di unità navali della Marina militare e della Guardia costiera. Nel frattempo, nel pieno della sua campagna elettorale, il segretario della Lega Matteo Salvini ha annunciato la sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Gliproseguono senza soluzione di continuità: dopo i 15 registrati nella giornata di lunedì, per un totale di 631 persone portate in salvo, anche nella notte ci sonocinque approdi. In tutto circa 180. Nel frattempo all’hotspot di contrada Imbriacola sono state superate le 2mila presenze: oggi cominciano idalla struttura, che non potrebbe contenere più di 350 persone. In 600 sono già partiti lunedì sera con la nave “Diciotti“. Le operazioni di svuotamento dell’hotspot proseguiranno anche mercoledì con l’impiego di traghetti di linea e di unità navali della Marina militare e della Guardia costiera. Nel frattempo, nel pieno della sua campagna elettorale, il segretario della Lega Matteohato la sua ...

Agenzia_Ansa : Non si fermano gli sbarchi a Lampedusa, altri sette arrivi in poche ore. Sono 1.871 le persone nell'hotspot dell'is… - AndreaMarano11 : RT @AndreaMarano11: ???? ?????????????????? Stop migranti,difesa dei confini e altri decreti sicurezza Gli ultimi sbarchi a Lampedusa indicano a Matte… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Non si fermano gli sbarchi a Lampedusa, altri sette arrivi in poche ore. Sono 1.871 le persone nell'hotspot dell'isola ch… - Maurizio62 : RT @AndreaMarano11: ???? ?????????????????? Stop migranti,difesa dei confini e altri decreti sicurezza Gli ultimi sbarchi a Lampedusa indicano a Matte… - ROGER45051311 : RT @AndreaMarano11: ???? ?????????????????? Stop migranti,difesa dei confini e altri decreti sicurezza Gli ultimi sbarchi a Lampedusa indicano a Matte… -