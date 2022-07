Aforismi romani sull’amore | le frasi più romantiche e divertenti

Leggi su dilei

(Di martedì 26 luglio 2022) Qual è la vera lingua dell’amore? In realtà, non è importante come lo esprimiamo, bensì il semplice fatto di dire due semplici paroline come “ti amo”. Ma c’è un dialetto che mette un po’ tutti d’accordo, regalandoci vere perle di ironia in grado comunque di farci riflettere: il romano. Dietro qualche frase un po’ sfrontata e sicuramente molto spontanea c’è una cultura che parla (anche) d’amore, e che non possiamo proprio ignorare. Il dialetto romanesco è irriverente e caustico, a volte un po’ volgare e comunquessimo. Insomma, è la scelta perfetta per dare voce ai nostri sentimenti più profondi, sdrammatizzandoli quel tanto che basta per far capire che siamo pronti a non prenderci troppo sul serio. E tuttavia, da quelle parole emergono purissime le emozioni più belle eche potremmo mai regalare alla persona che amiamo. Sei alla ...