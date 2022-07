Un evento atteso da anni | e già nella storia Partito domenica dalla Tour Eiffel | il Tour de France Femmes si concluderà il 31 luglio | in salita | sulla Super Planche des Belles Filles

Leggi su iodonna

(Di lunedì 25 luglio 2022) Dopo più di un secolo didemaschile (la prima edizione della corsa ciclistica più importante al mondo fu organizzata nel 1903), anche le donne cicliste hanno, quest’anno, il lorode. Un corrispettivo femminile era in realtà già stato organizzato nel 1955, ma l’anno successivo non ebbe seguito. Altre volte si tentò di replicare e avvicinare lo sport femminile agli standard di quello maschile, senza grande successo. Se, per dire, neglirecenti, ildemaschile vantava 21 tappe per tre settimane di gare, “La Course” femminile era una semplice corsa di un giorno. ...