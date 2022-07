Shock per Al Bano e Romina, la figlia è irriconoscibile: “Ma in che condizioni è?” [VIDEO] (Di lunedì 25 luglio 2022) Sorpresa sconvolgente per Al Bano e Romina: la trasformazione della figlia lascia tutti senza fiato. Al Bano e Romina (fonte youtube)La coppia d’oro composta da Al Bano e Romina resta scolpita nella storia della musica leggera anche dopo la chiacchieratissima separazione. Il cantante si è in seguito legato alla soubrette Loredana Lecciso, dando adito a ripetuti tira e molla nella relazione. Nonostante la storica coppia abbia ufficializzato la separazione verso la fine degli anni ’90, i due performer si sono dedicati ai figli Ylenia, Yari Marco, Cristel e Romina Jolanda junior. Mentre la prima di essi verrà ritenuta dispersa negli States in seguito a vicissitudini fumose e controverse, la piccola di famiglia si è lanciata nella carriera ... Leggi su ck12 (Di lunedì 25 luglio 2022) Sorpresa sconvolgente per Al: la trasformazione dellalascia tutti senza fiato. Al(fonte youtube)La coppia d’oro composta da Alresta scolpita nella storia della musica leggera anche dopo la chiacchieratissima separazione. Il cantante si è in seguito legato alla soubrette Loredana Lecciso, dando adito a ripetuti tira e molla nella relazione. Nonostante la storica coppia abbia ufficializzato la separazione verso la fine degli anni ’90, i due performer si sono dedicati ai figli Ylenia, Yari Marco, Cristel eJolanda junior. Mentre la prima di essi verrà ritenuta dispersa negli States in seguito a vicissitudini fumose e controverse, la piccola di famiglia si è lanciata nella carriera ...

atradiusIT : Le difficoltà economiche dovute alla guerra in Ucraina, le misure di contenimento che proseguono e l'inflazione più… - Stretta_MusicIT : Le nostre condoglianze alla famiglia del Maestro Stefan Soltesz e agli artisti della @bay_staatsoper, siamo tutti s… - graygraon : MA COME SONO SOTTO SHOCK PER ENTRAMBI - pessimiliano : @nexusSEI_6 @gigi52335676 Per quanto mi riguarda, se Michele Serra scrivesse che sono un nullafacente incompetente,… - pianetacellular : Con l'offerta #TIMmusicShock è possibile usufruire gratis dei primi tre mesi del servizio di streaming musicale di… -