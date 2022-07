Scuola, disponibili i dati sugli esiti degli Esami di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione (Di lunedì 25 luglio 2022) Sono disponibili, sul sito del Ministero dell’Istruzione, i dati relativi agli esiti degli Esami di Stato della Scuola secondaria di primo e di secondo grado per l’anno scolastico 2021/2022. Quest’anno, a seguito del contenimento dell’emergenza pandemica, è Stato ripristinato lo svolgimento delle prove scritte, sia nel primo che nel secondo ciclo. I risultati del primo ciclo: due le regioni con il 100% di promossi: Molise e Basilicata Per la secondaria di primo grado il tasso di ammissione all’Esame finale è Stato del 98,5% (l’anno scorso era del 98,3%, resta dunque stabile). Come lo scorso anno, il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 25 luglio 2022) Sono, sul sito del Ministero dell’Istruzione, irelativi aglididellasecondaria die digrado per l’anno scolastico 2021/2022. Quest’anno, a seguito del contenimento dell’emergenza pandemica, èripristinato lo svolgimento delle prove scritte, sia nelche nel. I risultati del: due le regioni con il 100% di promossi: Molise e Basilicata Per la secondaria digrado il tasso di ammissione all’Esame finale èdel 98,5% (l’anno scorso era del 98,3%, resta dunque stabile). Come lo scorso anno, il ...

