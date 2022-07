(Di lunedì 25 luglio 2022), CDS- Come riporta il Cds in questa edizione parlando della, ha fatto un focus importante su Dybala e su cosa può dare. “Paulo si è fatto un ’ idea della squadra nella quale giocherà, anche se sabato è stata una sofferenza per lui restare seduto in panchina nell’amichevole contro il Nizza. L’argentino non vede l’ora di scendere in campo. Intanto ha cominciato a fraternizzare con i compagni, li segue tutti sui social. Quando Bove, qualche giorno fa, ha visto che tra i suoi follewer c’era anche Dybala, uno che di follower ne ha quasi cinquanta milioni, ha pensato fosse uno scherzo.L’argentino vuole cominciare in fretta il processo di “nizzazione”. Nella notte tra sabato e domenica, al rientro dal Portogallo, è rimasto a dormire a Trigoria, come ha fatto anche Mourinho. Ha trascorso la giornata nel centro sportivo, in relax ...

serie_a24 : #Roma, CdS: “La Joya ha davvero voglia di stupire” - serie_a24 : #Roma, CdS: “I giallorossi vogliono il gioiello olandese” - infoitsport : Roma, CdS: “La Joya ha davvero voglia di stupire” - infoitsport : Roma, CdS: “I giallorossi vogliono il gioiello olandese” - fcin1908it : EDICOLA CDS - Milan e Inter, doppio scivolone. Rimonta Roma col Nizza -

, 22 lug. (Labitalia) - "Come da consuetudine nella storia politica italiana, anche questo ... "Altro segnale di allarme dal mondo della finanza globale arriva dai, strumenti finanziari contro il ...Cioè In questi giorni non il popolo italiano (rarefatte le manifestazioni ae a Milano), ma ... Ora, senz'altro le finanze nazionali non sono così floride (e isull'Italia mi pare abbiano ...Dalla scelta di Spalletti di allontanare Osimhen dal campo prima della fine dell'allenamento nel ritiro a Castel di Sangro passando per il calciomercato fino ad arrivare ai trionfi nella marcia e nel ...Roma, 22 lug. (Labitalia) - "Come da consuetudine nella storia politica italiana, anche questo governo conclude la propria avventura in maniera prematura, anche in un periodo di guerra come quello in ...