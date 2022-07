Rivelato il nome della terza figlia di Pippa Middleton (Di lunedì 25 luglio 2022) La terzogenita di Pippa Middleton e James Matthews si chiama Rose. La piccola è nata i primi di luglio 2022 nella clinica Lindo Wing del St. Mary’s Hospital di Londra, dove sono nati anche tutti i figli di Lady Diana e della sorella della neo mamma, la duchessa Kate Middleton. A rivelare il nome è stato il Daily Mail, e subito dopo tutti i tabloid britannici hanno ripreso la notizia. La coppia ha altri due figli: Grace nata nel marzo 2021 e Arthur nell’ottobre 2018, e presto si trasferiranno tutti insieme nelle campagne del Berkshire, dove i Middleton hanno la residenza di famiglia. NewsMamme VIP Pippa Middleton incinta del secondo figlio: "Sono entusiasta" La felicità e l'entusiasmo di ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 25 luglio 2022) La terzogenita die James Matthews si chiama Rose. La piccola è nata i primi di luglio 2022 nella clinica Lindo Wing del St. Mary’s Hospital di Londra, dove sono nati anche tutti i figli di Lady Diana esorellaneo mamma, la duchessa Kate. A rivelare ilè stato il Daily Mail, e subito dopo tutti i tabloid britannici hanno ripreso la notizia. La coppia ha altri due figli: Grace nata nel marzo 2021 e Arthur nell’ottobre 2018, e presto si trasferiranno tutti insieme nelle campagne del Berkshire, dove ihanno la residenza di famiglia. NewsMamme VIPincinta del secondo figlio: "Sono entusiasta" La felicità e l'entusiasmo di ...

ladyfavolosa2 : @_exgel_ Ogni tanto mi chiedo come sarebbe andata se avessi superato quell’anno oppure mi logoro pensando a come sa… - CaocciMarco_psy : @giorgiamecca Ma il nome non l'hanno mai corretto? Hai fatto domande interessanti, le risposte purtroppo hanno rivelato poco - Grendelios : @abysseaten A me, attualmente, sembra proprio una news buttata lì per fare notizia e basta. Anche il nome sembra un… - lovelyanimehd : ONE PIECE: RED, come si chiama l'isola del film? Rivelato il nome ufficiale - Ruby_Rubina3 : Prosegue a martello la piaga di: ' quello è un #gatepeeker ' Signori, scrivetemi qui il nome di un politico senza… -