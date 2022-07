Repubblica: Musetti colpisce di rovescio a una mano, come Federer. La vittoria su Alcaraz è la grande bellezza (Di lunedì 25 luglio 2022) Musetti ha vinto gli Open di Amburgo. L’edizione odierna di Repubblica gli dedica un pezzo d’approfondimento. E? venuto, finalmente, quel giorno: 24 luglio. Il giorno in cui Lorenzo Musetti ha trionfato, per la prima volta, in un torneo Atp. Ma lo ricorderemo anche per altri motivi: perche? ha sconfitto il nuovo fenomeno del tennis mondiale, il presunto erede di Rafael Nadal, ossia Carlos Alcaraz, ennesimo esponente del ramo filosofico che vuole la prevalenza del fisico sulla tecnica. Musetti è la grande bellezza. Ed eccoci all’altro motivo: la vittoria di Musetti ha incantato. Non solo Amburgo, ma chiunque nel mondo: per il suo gioco, per la bellezza del suo gesto tecnico, che fonde equilibrio, geometria e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 25 luglio 2022)ha vinto gli Open di Amburgo. L’edizione odierna digli dedica un pezzo d’approfondimento. E? venuto, finalmente, quel giorno: 24 luglio. Il giorno in cui Lorenzoha trionfato, per la prima volta, in un torneo Atp. Ma lo ricorderemo anche per altri motivi: perche? ha sconfitto il nuovo fenomeno del tennis mondiale, il presunto erede di Rafael Nadal, ossia Carlos, ennesimo esponente del ramo filosofico che vuole la prevalenza del fisico sulla tecnica.è la. Ed eccoci all’altro motivo: ladiha incantato. Non solo Amburgo, ma chiunque nel mondo: per il suo gioco, per ladel suo gesto tecnico, che fonde equilibrio, geometria e ...

infoitsport : Repubblica: Musetti colpisce di rovescio a una mano, come Federer - napolista : Repubblica: #Musetti colpisce di rovescio a una mano, come Federer. La vittoria su Alcaraz è la grande bellezza Ha… - repubblica : Tennis, non solo Berrettini e Sinner: Musetti guida una nuova generazione vincente [di Paolo Rossi] - SportRepubblica : Tennis, non solo Berrettini e Sinner: Musetti guida una nuova generazione vincente - SportRepubblica : Tennis, non solo Berrettini e Sinner: Musetti guida una nuova generazione vincente [aggiornamento delle 09:56] -