Real Madrid | Vinicius chiaro | «Fondamentale vincere tutte le partite»

Vinicius, attaccante del Real Madrid, ha parlato degli obiettivi del club spagnolo: le dichiarazioni ai canali UEFA Vinicius, attaccante del Real Madrid, ha concesso un'intervista ai canali ufficiali dell'UEFA. OBIETTIVI – «È Fondamentale riuscire a vincere più partite possibili, specie se si tratta di titoli così importanti. Andremo con tutta la voglia che abbiamo di vincere il primo titolo della stagione, come da DNA del club. Abbiamo giocatori che sanno affrontare sfide come la Champions League». RIMONTA SUL CITY – «Certe partite diventano montagne russe di emozioni e sappiamo come portarle dalla nostra parte. Rodrygo è entrato e ha segnato i due gol che ci hanno portato in finale: è stato ...

