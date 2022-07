Real Madrid-Barcellona non sarà mai un’amichevole: mega-rissa dopo il fallo di Jordi Alba su Vinicius – VIDEO (Di lunedì 25 luglio 2022) Doveva essere un’amichevole, ma tra Real Madrid e Barcellona non la sarà mai. Le due squadre sono entrambe impegnate nella tournée negli Stati Uniti e il Clasico faceva semplicemente parte della serie di match estivi utili a fare introiti e affinare la condizione. Tutto bene per 42 minuti, poi però è successo di tutto: la scintilla scatta quando Vinicius Junior dopo aver superato due agilmente avversari viene abbattuto da Jordi Alba. È un fallo di gioco, sicuramente un po’ ruvido, ma tanto basta per far scaldare gli animi in campo. Rodrygo Goes spintona con forza Sergio Busquets. I due arrivano al contatto fisico prima di essere divisi dagli altri giocatori. Poco dopo interviene Antonio Rüdiger che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Doveva essere, ma tranon lamai. Le due squadre sono entrambe impegnate nella tournée negli Stati Uniti e il Clasico faceva semplicemente parte della serie di match estivi utili a fare introiti e affinare la condizione. Tutto bene per 42 minuti, poi però è successo di tutto: la scintilla scatta quandoJunioraver superato due agilmente avversari viene abbattuto da. È undi gioco, sicuramente un po’ ruvido, ma tanto basta per far scaldare gli animi in campo. Rodrygo Goes spintona con forza Sergio Busquets. I due arrivano al contatto fisico prima di essere divisi dagli altri giocatori. Pocointerviene Antonio Rüdiger che ...

