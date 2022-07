Pamela Prati, la ferita è ancora aperta: “Ho subito una violenza gravissima” (Di lunedì 25 luglio 2022) In questi giorni è tornata al centro dell’attenzione Pamela Prati. La donna vanta una delle carriera più brillanti nel mondo dello spettacolo e della tv che ha avuto inizio con il “Bagarino”, programma cult andato in onda a ridosso degli anni ’80/’90. Poi purtroppo Pamela è stata coinvolta in una truffa, a causa della quale i suoi fan non l’hanno più sostenuta. Pamela Prati ha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera alcuni dettagli sulla storia con Mark Caltagirone, l’uomo che doveva essere il suo futuro marito e che poi si è scoperto non essere mai realmente esistito. La storia tra Pamela Prati Mark Caltagirone La storia d’amore con Mark Caltagirone ha catalizzato l’attenzione del pubblico per mesi, se non per anni. Una storia ricca di tensioni, strane ... Leggi su tvzap (Di lunedì 25 luglio 2022) In questi giorni è tornata al centro dell’attenzione. La donna vanta una delle carriera più brillanti nel mondo dello spettacolo e della tv che ha avuto inizio con il “Bagarino”, programma cult andato in onda a ridosso degli anni ’80/’90. Poi purtroppoè stata coinvolta in una truffa, a causa della quale i suoi fan non l’hanno più sostenuta.ha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera alcuni dettagli sulla storia con Mark Caltagirone, l’uomo che doveva essere il suo futuro marito e che poi si è scoperto non essere mai realmente esistito. La storia traMark Caltagirone La storia d’amore con Mark Caltagirone ha catalizzato l’attenzione del pubblico per mesi, se non per anni. Una storia ricca di tensioni, strane ...

