Notte senza fine, Mitchum e il western cult dimenticato per 70 anni (Di lunedì 25 luglio 2022) Notte senza fine Rai Movie ore 21.10 con Robert Mitchum, Teresa Wright e Dean Jagger. Regia di Raoul Walsh. Produzione USA 1947. Durata: 1 ora e 40 LA TRAMA E' uno dei classici del western poco visto per 70 anni per via di quel bianco e nero (splendido!) che gli ha sempre inibito i passaggi televisivi. E uno dei primi grandi ruoli di Robert Mitchum, infilato in un personaggio da tragedia greca, torturato da un passato che nemmeno conosce (tranne che nei flash backs con un'assurda "danza degli speroni"). Jeb (Mitchum) è l'unico superstite di una strage che fu il culmine di una faida familiare. Adottato dalla donna che fu l'amante del padre, cresce tormentato, ma con ottime intenzioni: sposare la "sorella" (la figlia della madre adottiva) ...

