Migranti, sbarchi senza sosta. Sette solo da questa mattina (Di lunedì 25 luglio 2022) - L' isola di Lampedusa al centro di questa nuova ondata, punto di approdo di barchini e gommoni stracarichi Leggi su tg.la7 (Di lunedì 25 luglio 2022) - L' isola di Lampedusa al centro dinuova ondata, punto di approdo di barchini e gommoni stracarichi

Agenzia_Ansa : Maxisbarco di migranti in Sicilia, ci sono 5 morti. Non si fermano gli approdi a Lampedusa, l'hotspot è al collasso… - RaiNews : Migranti: Lampedusa senza tregua, oltre 1.600 nell'hotspot. - Alessioonthesee : RT @MicSodano: MIRACOLO! Con le #elezioni ritorna su tutti i TG e in grande spolvero l’emergenza #sbarchi. Anni di silenzio anche se il flu… - AnnaP1953 : RT @Alexanderxxvii1: Ora è evidente i clandestini vengono pagati dallo stato per arrivare in italia. Questo governo accelera per far sbarc… - gatta_pantera : RT @ilgiornale: 'Una trentina di sbarchi solo ieri, circa 2mila nel centro di accoglienza. Se l'Europa c'è batta un colpo, altrimenti fuori… -