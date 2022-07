Meteo, il caldo africano si smorza: lieve calo delle temperature in Italia (Di lunedì 25 luglio 2022) Inizia a smorzarsi il caldo africano che da settimane sta condizionando il Meteo Italiano. Cosa sta succederà durante questa settimana. Il Meteo Italiano torna a respirare grazie ad un smorzarsi dell’anticiclone africano Apocalisse4800. Infatti già durante questo lunedì avremo un lievissimo calo delle temperature: cosa sta succedendo sul Paese. All’orizzonte ancora non si vede una L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Inizia arsi ilche da settimane sta condizionando ilno. Cosa sta succederà durante questa settimana. Ilno torna a respirare grazie ad unrsi dell’anticicloneApocalisse4800. Infatti già durante questo lunedì avremo un lievissimo: cosa sta succedendo sul Paese. All’orizzonte ancora non si vede una L'articolo proviene da Inews24.it.

