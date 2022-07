Letta convoca domattina alle 9 la direzione Pd. 'Con M5s rottura irreversibile. Lista aperta a Calenda e Speranza' (Di lunedì 25 luglio 2022) - Dopo la rottura con Giuseppe Conte, Letta che guarda a Verdi, Sinistra italiana, i socialisti, Luigi Di Maio, Art.1 e, forse, a Carlo Calenda. convocata la direzione nazionale domani alle 9. Oggi ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 25 luglio 2022) - Dopo lacon Giuseppe Conte,che guarda a Verdi, Sinistra italiana, i socialisti, Luigi Di Maio, Art.1 e, forse, a Carlota lanazionale domani9. Oggi ...

IlkeToygur : Draghi si è dimesso, resta in carica per il disbrigo degli affari correnti. Mattarella convoca i presidenti delle C… - telodogratis : Letta convoca i gruppi parlamentari - rosydesimone1 : RT @Gianlustella: @borghi_claudio @IlCastiga In sintesi. Draghi convoca spontaneamente Letta e non avvisa il Cdx di Governo. Quando Lega… - Gianlustella : @borghi_claudio @IlCastiga In sintesi. Draghi convoca spontaneamente Letta e non avvisa il Cdx di Governo. Quando… - PoliticaNewsNow : Dem, Letta convoca assemblea deputati e senatori: si discuterà della crisi di governo -