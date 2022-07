La Juventus torna su FIFA 23, in esclusiva! UFFICIALE! (Di lunedì 25 luglio 2022) Dopo mesi di indiscrezioni è finalmente arrivato il momento tanto atteso da parte dei tifosi bianconeri e, più in generale, di tutti gli appassionati della Serie A e del Calcio Italiano. La Juventus torna su FIFA 23, stipulando fra l’altro un contratto in esclusiva con Electronic Arts! Si tratta di un ritorno del club bianconero L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di lunedì 25 luglio 2022) Dopo mesi di indiscrezioni è finalmente arrivato il momento tanto atteso da parte dei tifosi bianconeri e, più in generale, di tutti gli appassionati della Serie A e del Calcio Italiano. Lasu23, stipulando fra l’altro un contratto in esclusiva con Electronic Arts! Si tratta di un ritorno del club bianconero L'articolo proviene da FUT Universe.

romeoagresti : Importante novità per il mondo digitale della #Juventus: EA SPORTS torna a essere partner dei bianconeri. Una partn… - GoalItalia : La Juventus torna ufficialmente su FIFA ?????? - forumJuventus : Ufficiale: La Juve torna su Fifa! Il video con Marchisio è da brividi ?? - Chicca141002 : RT @romeoagresti: Importante novità per il mondo digitale della #Juventus: EA SPORTS torna a essere partner dei bianconeri. Una partnership… - peppe_tweet : RT @romeoagresti: Importante novità per il mondo digitale della #Juventus: EA SPORTS torna a essere partner dei bianconeri. Una partnership… -