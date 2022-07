Juve Stabia, al via il ritiro di Pescocostanzo: i convocati di mister Colucci (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoParte oggi il ritiro di Pescocostanzo, dove la S.S. Juve Stabia svolgerà il lavoro di preparazione per la prossima stagione. Questi i convocati di mister Leonardo Colucci: PORTIERI – Esposito, Pozzer, Russo, Sarri DIFENSORI – Boccia, Caldore, Cinaglia, Dell’Orfanello, Matino, Peluso, Picardi, Todisco, Tonucci, Vimercati CENTROCAMPISTI – Altobelli, Carbone, Erradi, Maselli, Ricci, Scaccabarozzi, Schiavi ATTACCANTI – Barlafante, Bentivegna, Ceccarelli, D’Agostino, Della Pietra, Guarracino, Maglione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoParte oggi ildi, dove la S.S.svolgerà il lavoro di preparazione per la prossima stagione. Questi idiLeonardo: PORTIERI – Esposito, Pozzer, Russo, Sarri DIFENSORI – Boccia, Caldore, Cinaglia, Dell’Orfanello, Matino, Peluso, Picardi, Todisco, Tonucci, Vimercati CENTROCAMPISTI – Altobelli, Carbone, Erradi, Maselli, Ricci, Scaccabarozzi, Schiavi ATTACCANTI – Barlafante, Bentivegna, Ceccarelli, D’Agostino, Della Pietra, Guarracino, Maglione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

