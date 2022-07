Isola dei Famosi, Nicolas Vaporis esce allo scoperto: le prime foto con la fidanzata segreta (Di lunedì 25 luglio 2022) Per la prima volta Nicolas Vaporidis ha presentato sui social la sua misteriosa fidanzata, Ali. L’attore, reduce dalla vittoria all’Isola dei Famosi 2022, aveva parlato poche volte di lei, volendola preservare dal circo mediatico. La ragazza da parte sua gli aveva mandato una lettera che Ilary Blasi aveva letto pubblicamente in puntata e che aveva fatto scoppiare in lacrime Nicolas. Ora i due fidanzati si sono ricongiunti e il volto di Ali non è più un segreto: Nicolas, infatti, ha pubblicato su Instagram la prima foto che lo ritrae con lei. Dallo scatto si vede una ragazza giovane e bionda, dai tratti inconfondibilmente inglesi. Del resto, sappiamo che Ali vive a Londra proprio come Vaporidis, che gestisce una catena di ristoranti italiani. Dello ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 25 luglio 2022) Per la prima voltaVaporidis ha presentato sui social la sua misteriosa, Ali. L’attore, reduce dalla vittoria all’dei2022, aveva parlato poche volte di lei, volendola preservare dal circo mediatico. La ragazza da parte sua gli aveva mandato una lettera che Ilary Blasi aveva letto pubblicamente in puntata e che aveva fatto scoppiare in lacrime. Ora i due fidanzati si sono ricongiunti e il volto di Ali non è più un segreto:, infatti, ha pubblicato su Instagram la primache lo ritrae con lei. Dscatto si vede una ragazza giovane e bionda, dai tratti inconfondibilmente inglesi. Del resto, sappiamo che Ali vive a Londra proprio come Vaporidis, che gestisce una catena di ristoranti italiani. Dello ...

