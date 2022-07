Infortuni, Inail: 1361 morti sul lavoro denunciati nel 2021 (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – Nel 2021 sono stati denunciati all’Inail poco più di 564mila Infortuni sul lavoro, in calo dell’1,4% rispetto all’anno precedente. Questa diminuzione, però, è dovuta esclusivamente alla contrazione dei contagi professionali da Covid-19, che sono passati dai quasi 150mila del 2020 ai circa 50mila del 2021. Emerge dalla Relazione annuale Inail 2021 presentata oggi a Roma. Nel 2020, in particolare, l’incidenza media delle denunce da nuovo coronavirus sul totale degli Infortuni denunciati è stata di una ogni quattro, mentre nel 2021 è scesa a una su 12. Le denunce di Infortunio ‘tradizionale’, al netto dei casi da Covid-19, nel 2021 hanno invece registrato ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – Nelsono statiall’poco più di 564milasul, in calo dell’1,4% rispetto all’anno precedente. Questa diminuzione, però, è dovuta esclusivamente alla contrazione dei contagi professionali da Covid-19, che sono passati dai quasi 150mila del 2020 ai circa 50mila del. Emerge dalla Relazione annualepresentata oggi a Roma. Nel 2020, in particolare, l’incidenza media delle denunce da nuovo coronavirus sul totale degliè stata di una ogni quattro, mentre nelè scesa a una su 12. Le denunce dio ‘tradizionale’, al netto dei casi da Covid-19, nelhanno invece registrato ...

