Il Mattino – Raspadori jolly per Spalletti, ha detto “si” al Napoli (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Napoli sta trattando Giacomo Raspadori col Sassuolo, l’attaccante accetta il trasferimento in azzurro. Nella giornata di ieri si è parlato anche di una prima offerta di Giuntoli per Raspadori, ma bisogna convincere il Sassuolo. Il club neroverde ha già venduto Scamacca al West Ham e non vuole perdere un altro giocatore importante. Ecco perché si sta tentennando, ma in certi casi la volontà del giocatore è fondamentale. Raspadori al Napoli, il Sassuolo frena Ecco quanto scrive Il Mattino sulla trattativa tra Napoli e Sassuolo: “Le idee per l’attacco sono sempre due: Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. L’argentino è un vecchio pallino del Napoli che infatti ha già mosso passi importanti con il Verona per intavolare la trattativa. ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 25 luglio 2022) Ilsta trattando Giacomocol Sassuolo, l’attaccante accetta il trasferimento in azzurro. Nella giornata di ieri si è parlato anche di una prima offerta di Giuntoli per, ma bisogna convincere il Sassuolo. Il club neroverde ha già venduto Scamacca al West Ham e non vuole perdere un altro giocatore importante. Ecco perché si sta tentennando, ma in certi casi la volontà del giocatore è fondamentale.al, il Sassuolo frena Ecco quanto scrive Ilsulla trattativa trae Sassuolo: “Le idee per l’attacco sono sempre due: Giovanni Simeone e Giacomo. L’argentino è un vecchio pallino delche infatti ha già mosso passi importanti con il Verona per intavolare la trattativa. ...

