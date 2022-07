Il lato oscuro del “sogno americano” (Di lunedì 25 luglio 2022) Iersera ho visto un film americano (tanto per cambiare), un thriller. La solita storia di tre sfigati che si impadroniscono del malloppo con cui una gang doveva pagare una partita di droga. I tre protagonisti sono due giovani avvocati senza clienti e una impiegata di sportello sottopagata e insoddisfatta. Al di là delle lacrimevoli storie personali, tutte varianti di un tema stracotto, quel che emerge da troppi, troppi film americani è la vita quotidiana degli americani. Quasi non ci sarebbe bisogno di visitare gli States. Infatti, il turista cerca itinerari di divertimento, mica va a visitare una farm nel centro del Kansas abitata da un allevatore malvestito che per comprare le sigarette deve pigliare lo scalcagnato pick-up, farsi parecchi chilometri e approdare allo store, l’unico nel raggio di miglia, che vende un po’ di tutto, e poi farsi una pinta ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 25 luglio 2022) Iersera ho visto un film(tanto per cambiare), un thriller. La solita storia di tre sfigati che si impadroniscono del malloppo con cui una gang doveva pagare una partita di droga. I tre protagonisti sono due giovani avvocati senza clienti e una impiegata di sportello sottopagata e insoddisfatta. Al di là delle lacrimevoli storie personali, tutte varianti di un tema stracotto, quel che emerge da troppi, troppi film americani è la vita quotidiana degli americani. Quasi non ci sarebbe bidi visitare gli States. Infatti, il turista cerca itinerari di divertimento, mica va a visitare una farm nel centro del Kansas abitata da un allevatore malvestito che per comprare le sigarette deve pigliare lo scalcagnato pick-up, farsi parecchi chilometri e approdare allo store, l’unico nel raggio di miglia, che vende un po’ di tutto, e poi farsi una pinta ...

valecongiu_ : RT @jungkookmysmile: “Jack può sembrare il lato oscuro di j-hope per l'atmosfera spettrale che trasuda, ma in realtà sembra essere una guid… - eupherendipity : RT @jungkookmysmile: “Jack può sembrare il lato oscuro di j-hope per l'atmosfera spettrale che trasuda, ma in realtà sembra essere una guid… - RiccardoRocch15 : RT @antotp: È questo il lato più pericoloso e oscuro: amare #senzaFissare un limite. Prima di tutto tu (Antonella Trapani) - antotp : È questo il lato più pericoloso e oscuro: amare #senzaFissare un limite. Prima di tutto tu (Antonella Trapani) - moonchi94 : RT @jungkookmysmile: “Jack può sembrare il lato oscuro di j-hope per l'atmosfera spettrale che trasuda, ma in realtà sembra essere una guid… -