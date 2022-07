TheItalianTimes : ?? VIRGIN RIVER 4 #VirginRiver 4, i nuovi #episodi in onda su #Netflix: #cast e #trama. Su Netflix è uscita la quart… - zazoomblog : Il cast di Virgin River attori e personaggi della serie Netflix - #Virgin #River #attori #personaggi -

D.), Fabiana Udenio (Jane the), e Travis Van Winkle (You) che saranno delle presenze ... LEGGI: Neldella serie con star Arnold Schwarzenegger prodotta per Netflix anche Gabriel Luna e Jay ...River 4, ilAlexandra Breckenridge : Mel; Martin Henderson: Jack; Colin Lawrence nel ruolo di John 'Preacher' Middleton; Jenny Cooper: Joey Barnes; Lauren Hammersley: Charmaine Roberts; ...Billy Magnussen has been cast in Netflix's reboot of Spy Kids. The No Time To Die actor joins previously announced cast members Gina Rodriguez, Zachary Levi, Everly Carganilla, and Connor Esterson in ...ALEXANDRA BRECKENRIDGE and Martin Henderson are the two leading stars of Netflix's Virgin River and have left fans gripped with their on-screen love story between Mel Monroe and Jack Sheridan.