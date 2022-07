Genova | l’ospedale Galliera sospende le visite ai degenti “per la diffusione dei contagi Covid tra personale e pazienti

(Di lunedì 25 luglio 2022) Potrà essere ammesso a visita e assistenza un parente per gli operati nelle 24 ore successive agli interventi chirurgici considerati più seri

EmMicucci : RT @rep_genova: Covid, l'ospedale Galliera blocca le visite dei parenti [aggiornamento delle 12:10] - Miti_Vigliero : RT @rep_genova: Covid, l'ospedale Galliera blocca le visite dei parenti [aggiornamento delle 12:10] - andreaagostinia : RT @rep_genova: Covid, l'ospedale Galliera blocca le visite dei parenti [aggiornamento delle 12:10] - rep_genova : Covid, l'ospedale Galliera blocca le visite dei parenti [aggiornamento delle 12:10] - rockolpoprock : Blanco: la data di Genova si sdoppia -

...] Politica Pasa (CGIL) Savona: ''attivazione a Cairo di un ...della Regione Liguria di attivare da lunedì 13 luglio all'San ... 'Ti invito ad una seduta del Consiglio Comunale', Parco ...Per affrontare questi temi "che riguardano il nostroe ...'attrazione rimarrà in città fino all'8 aprile. La ruota ha la [&... Massa Filippo, […] Navigazione articoli, via ...