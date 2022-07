Gas, Gallo (Italgas): “Inverno non sarà critico per Italia” (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – Il prossimo Inverno sul fronte delle forniture e del consumo di gas naturale “non sarà così critico per l’Italia come qualcuno potrebbe pensare”. E’ la previsione dell’amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo. Presentando i conti del primo semestre dell’anno del gruppo, Gallo ha parlato delle conseguenze della proposta della Commissione europea di r iduzione del consumo di gas del 15% per tutti i Paesi europei Ue, da raggiungere nel periodo da agosto 2022 a marzo 2023, rispetto alla media dei consumi registrati nello stesso periodo degli ultimi cinque anni. Gallo ha spiegato che si tratta di “misure che dovrebbero essere discusse a livello politico, ma da un punto di vista tecnico non c’è bisogno per l’Italia di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – Il prossimosul fronte delle forniture e del consumo di gas naturale “noncosìper l’come qualcuno potrebbe pensare”. E’ la previsione dell’amministratore delegato di, Paolo. Presentando i conti del primo semestre dell’anno del gruppo,ha parlato delle conseguenze della proposta della Commissione europea di r iduzione del consumo di gas del 15% per tutti i Paesi europei Ue, da raggiungere nel periodo da agosto 2022 a marzo 2023, rispetto alla media dei consumi registrati nello stesso periodo degli ultimi cinque anni.ha spiegato che si tratta di “misure che dovrebbero essere discusse a livello politico, ma da un punto di vista tecnico non c’è bisogno per l’di ...

telodogratis : Gas, Gallo (Italgas): “Inverno non sarà critico per Italia” - lifestyleblogit : Gas, Gallo (Italgas): 'Inverno non sarà critico per Italia' - - ledicoladelsud : Gas, Gallo (Italgas): “Inverno non sarà critico per Italia” - italiaserait : Gas, Gallo (Italgas): “Inverno non sarà critico per Italia” - fisco24_info : Gas, Gallo (Italgas): 'Inverno non sarà critico per Italia': (Adnkronos) - Il prossimo inverno sul fronte delle for… -