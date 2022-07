F1 | Sebastian Vettel | “Stroll ha rallentato nel finale | sono rimasto sorpreso”

(Di lunedì 25 luglio 2022)colpito dall’atteggiamento del compagno di squadra Lancenell’ultimo giro del Gran Premio di Francia, 12ma tappa del Mondiale F1 2022. Il tedesco ha infatti dovuto rallentare in modo eccessivo nella piega conclusiva del tracciato transalpino per non colpire il teammate, 10mo all’arrivo. Il quattro volte campione del mondo ha riportato ai media ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Penso che ero più veloce, ma alla fine per la squadra non cambiava nulla visto che una delle due auto sarebbe rimasta fuori dalla zona punti.ha”. L’ex alfiere della Ferrari ha continuato dicendo: “In gara riusciamo ad essere più competitivi della WIlliams che in qualifica ha il nostro ...

... Lando Norris vs Daniel Ricciardo Alpine F1 Team, Fernando Alonso vs Esteban Ocon Scuderia AlphaTauri, Pierre Gasly vs Yuki Tsunoda Aston Martin F1 Team,vs Lance Stroll Williams ...Tra questi, chi in passato ha dato prova in più di un'occasione di avere un certo talento per le 'chiamate strategiche' è il quattro volte campione del mondo. In Francia il pilota ...I due piloti Aston Martin, Sebastian Vettel e Lance Stroll, non si sono risparmiati per entrare in zona punti in Francia ...Non è un mistero che nella griglia della Formula 1 ci siano alcuni piloti che – vuoi per la loro maggiore esperienza, vuoi per un particolare talento nel ‘capire’ le situazioni di gara – sono particol ...