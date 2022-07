Elezioni | Meloni | Centrodestra | senza intesa sul premier alleanza inutile Devono valere le regole di sempre

(Di lunedì 25 luglio 2022) “Se non dovessimo riuscire a metterci d’accordo” sul nodo dellaship nel“non avrebbe senso andare al governo insieme”. Lo dice Giorgiadi Fdi in una intervista che andra’ in onda questa sera nel corso dell’edizione delle ore 20.00 del Tg5, il cui testo e’ stato anticipato. “Confido che si vorranno confermare, anche per ragioni di tempo,che nelhannofunzionato, che noi abbiamorispettato e che non si capisce per quale ragione dovrebbero cambiare oggi”, conclude. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

repubblica : Enrico Letta a Repubblica: 'Le elezioni un bivio, l'Italia scelga noi o la Meloni. Si vince con le idee' [di Stefan… - Open_gol : Elodie si schiera contro il partito di Meloni, postando alcuni punti del suo manifesto politico in vista delle pros… - fattoquotidiano : Elezioni, i primi sondaggi sulle coalizioni: Pd meglio senza M5s. Centrodestra sopra il 45%. E l’86% dei suoi elett… - ManLanTuit : #sondaggi '#Pd meglio senza #M5S' #elezionianticipate - diegovic_81 : RT @andreacantelmo8: Secondo un sondaggio di #YouTrend, #Berlusconi è il leader più apprezzato dietro solo a #Meloni. Siamo un popolo cult… -

... criticato e stroncato in queste ore, anche se a circolare finora è solo il programma delledel 2018. A La Stampaaveva così commentato l'articolo del Nyt : 'Non ha alcun senso. È la ...Partiti e governo e politica verso le: le ultime notizie L'intervista - Letta: "Il Paese scelga o noi o" - Retroscena/1 - Ppe punta su Tajani controe Salvini Retroscena/2 - ...Marco Tarchi: “Il populismo non morirà perché la sua forza è determinata dalle carenze e debolezze dei sistemi politici liberaldemocratici" ...Per la leader di Fdi non avrebbe senso andare al governo insieme. "Non ho bisogno dei regali di Enrico Letta. La scelta è tra noi e Pd", aggiunge. Salvini: "Chi ha un voto in più indicherà il premier ...