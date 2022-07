Elezioni, Letta chiama alle armi i sindaci, Gori ringrazia ma rifiuta (Di lunedì 25 luglio 2022) Bergamo. Corteggiato dal grande centro, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ringrazia ma rifiuta. La chiamata alla armi del segretario nazionale Dem, Enrico Letta, non ha certo lasciato indifferenti, insieme alle intenzioni politiche e al nome della nuova lista “Democratici e progressisti”. E coinvolgeva anche il primo cittadino della nostra città che, però, nel pomeriggio di lunedì ha spiegato le ragioni del suo diniego: “I bergamaschi mi hanno confermato la loro fiducia nel 2019 ed io intendo onorare l’impegno che ho con loro, restando alla guida della città fino alla fine del mandato. Per candidarmi dovrei dimettermi nei prossimi giorni: questo è assolutamente impensabile. Le Elezioni politiche del 25 settembre sono un passaggio di ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 25 luglio 2022) Bergamo. Corteggiato dal grande centro, il sindaco di Bergamo Giorgioma. Lata alladel segretario nazionale Dem, Enrico, non ha certo lasciato indifferenti, insiemeintenzioni politiche e al nome della nuova lista “Democratici e progressisti”. E coinvolgeva anche il primo cittadino della nostra città che, però, nel pomeriggio di lunedì ha spiegato le ragioni del suo diniego: “I bergamaschi mi hanno confermato la loro fiducia nel 2019 ed io intendo onorare l’impegno che ho con loro, restando alla guida della città fino alla fine del mandato. Per candiddovrei dimettermi nei prossimi giorni: questo è assolutamente impensabile. Lepolitiche del 25 settembre sono un passaggio di ...

