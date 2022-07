Della Vedova: 'Meloni e Salvini sono Orban e Putin e Berlusconi la loro ruota di scorta' (Di lunedì 25 luglio 2022) Riusciranno le forze che si oppongono ai sovranisti a sbarrare la strada alla peggiore destra? Meloni e Salvini, "si possono battere nelle urne. Io non credo che il risultato delle elezioni sia già ... Leggi su globalist (Di lunedì 25 luglio 2022) Riusciranno le forze che si oppongono ai sovranisti a sbarrare la strada alla peggiore destra?, "si possono battere nelle urne. Io non credo che il risultato delle elezioni sia già ...

