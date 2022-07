Crisi di Governo: Morris Consulting lancia la prima analisi (Di lunedì 25 luglio 2022) Dopo gli eventi connessi alle ultime ore del Governo Draghi, da alcuni ritenuti inspiegabili e incomprensibili, ci portano ad una conclusione deduttiva: BERLUSCONI, CONTE e SALVINI hanno fatto saltare il Governo Draghi nel ruolo di tre missili sparati dalla Russia sull’ennesimo terreno di scontro tra Russia e Nato: l’Italia. Così prosegue Valter Casini, CEO di Morris Consulting: “Su quale strumento di convincimento abbia usato Putin verso Berlusconi, Conte e Salvini consigliamo di usare il metodo Falcone: follow the money. Del resto, i metodi ricattatori da KGB di Putin non lasciano ne opzioni ne scampo.” ELEZIONI 2022: GLI EVENTI DOPO LA Crisi DI Governo Morris Consulting ci elenca quali saranno i possibili scenari aperti: la creazione della ... Leggi su influencertoday (Di lunedì 25 luglio 2022) Dopo gli eventi connessi alle ultime ore delDraghi, da alcuni ritenuti inspiegabili e incomprensibili, ci portano ad una conclusione deduttiva: BERLUSCONI, CONTE e SALVINI hanno fatto saltare ilDraghi nel ruolo di tre missili sparati dalla Russia sull’ennesimo terreno di scontro tra Russia e Nato: l’Italia. Così prosegue Valter Casini, CEO di: “Su quale strumento di convincimento abbia usato Putin verso Berlusconi, Conte e Salvini consigliamo di usare il metodo Falcone: follow the money. Del resto, i metodi ricattatori da KGB di Putin non lasciano ne opzioni ne scampo.” ELEZIONI 2022: GLI EVENTI DOPO LADIci elenca quali saranno i possibili scenari aperti: la creazione della ...

pdnetwork : Troppi indizi lasciano sospettare che dietro la crisi del Governo ci sia qualche forma di condizionamento della Rus… - Giorgiolaporta : Se provi a dire che le case farmaceutiche hanno interesse a vendere un #vaccino, sei un gomblottista; poi però se d… - Agenzia_Ansa : Di Maio: 'Salvini chiarisca su Russia, allarme massimo'. 'Ombre russe su crisi di governo molto preoccupanti' #ANSA… - amoreandrea84 : RT @gloquenzi: Conte: 'Non abbiamo voluto la crisi del governo, è Draghi che voleva andarsene'. Ma come si fa ? Non gli votano la fiducia i… - ilriformista : Le elezioni saranno una cosa e il governo un’altra. La miopia tipica della campagna elettorale rischia di far dimen… -