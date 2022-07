Classifica film al botteghino 8 luglio – 24 luglio

(Di lunedì 25 luglio 2022) Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani deiproiettati in Italia dal 18 al 24. THOR: LOVE AND THUNDER Regia di Taika Waititi Genere Azione Produzione Stati Uniti, 2022 Data di uscita 62022 TOP GUN: MAVERICK Regia di Joseph Kosinski Genere Azione Produzione Stati Uniti, 2022 Data di uscita 25 maggio 2022 ELVIS Regia di Baz Luhrmann Genere Biografico Produzione Stati Uniti, 2022 Data di uscita 22 giugno 202 JURASSIC WORLD – IL DOMINIO Regia di Colin Trevorrow Genere Azione Produzione Stati Uniti, 2022 Data di uscita 02 giugno 202 PRINCIPESSA MONONOKE Regia di Hayao Miyazaki Genere Animazione Produzione Giappone, 1997 Data di uscita 142022 LIGHTYEAR – LA VERA STORIA DI BUZZ Regia di Angus ...

